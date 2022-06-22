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澎湖兒童第2劑疫苗 6/23起校園集中接種

2022/6/22 15:08
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（中央社澎湖縣22日電）澎湖縣政府今天表示，澎湖學童第2劑莫德納、輝瑞疫苗，23日起各衛生所室分批進入校園集中接種，縣府呼籲家長盡早讓幼童接種，提升完整保護力。

澎湖縣政府表示，縣府自5月9日起至5月20日分批至澎湖各校為6至11歲學童施打第1劑莫德納疫苗，5月25日至6月8日為全縣5至11歲兒童施打第1劑輝瑞兒童疫苗，接種進度順利完成，第1劑接種率超過85%，高於全國平均值。

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澎湖縣政府表示，澎湖5至11歲兒童符合接種第2劑兒童疫苗資格者，約有4569人，須相同廠牌疫苗，間隔4週至8週以上，學校已發送接種同意書給家長，縣府調查意願後，統一造冊，排定接種日程。

澎湖縣政府表示，澎湖縣國小共37所、9所附設幼兒園，23日起從赤崁國小開始施打，由白沙鄉衛生所醫護人員為學童施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，如於暑假期間，將由學校安排學生返校接種，預計7月8日完成全縣學童莫德納、輝瑞第2劑疫苗施打。（編輯：李錫璋）1110622

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