雲林斗南路面塌陷大坑洞 幸無人車掉落

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雲林縣斗南鎮石龜社區雲187線與水利圳溝交會處的路面25日上午突然塌陷，出現長逾10公尺、寬5公尺，超過2公尺深的大坑洞，所幸無人車受困，目前現場已拉起封鎖線展開搶修。（斗南鎮公所提供）中央社記者蔡智明傳真 111年6月25日

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（中央社記者蔡智明雲林縣25日電）雲林縣斗南鎮石龜社區雲187線與水利圳溝交會處的路面，今天上午9時許突然塌陷，出現長逾10米、寬5米，超過2米深的大坑洞，幸好當時無人車經過，相關單位已派機具搶修。

斗南鎮長沈暉勛告訴中央社記者，今天上午9時許石龜里長許耀文接獲農民反映，雲187線臨近水利圳溝交會處的路面有下陷情況，許耀文到場先放置三角錐示警，不到10分鐘整個路面塌陷，出現一個大坑洞。

沈暉勛表示，現場視察發現圳溝的水流到雲187線下面涵洞時，被裡面的樹枝、雜物擋住改流向，沖刷左側的路基，才導致路面塌陷出現長逾10米、寬5米的大洞，幸好有人發現得早，沒有人車掉落。

沈暉勛表示，已通知水利單位關閉上游水門，並請維修包商派怪手清除涵洞內的樹枝與雜物，再調運太空包填補塌陷路面進行搶修。

沈暉勛說，雲187線道路是石龜社區民眾往大埤鄉及嘉義縣大林鎮主要連絡道之一，修復時間預計要10天以上，現場已拉起封鎖線，民眾行經時請減速慢行。（編輯：卞金峰）1110625