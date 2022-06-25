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助潭子底溝排水入典寶溪 高市投1.32億建抽水站

2022/6/25 17:17（6/25 17:31 更新）
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高雄市長陳其邁（前右）25日前往視察梓官區潭子底抽水站新建工程計畫時指出，抽水站土地今年已經完成都市計畫變更，預計年底完成土地徵收取得用地、完成細部設計，計畫民國112年動工，可望改善北梓官一帶共約81公頃土地的積淹水問題。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月25日
高雄市長陳其邁（前右）25日前往視察梓官區潭子底抽水站新建工程計畫時指出，抽水站土地今年已經完成都市計畫變更，預計年底完成土地徵收取得用地、完成細部設計，計畫民國112年動工，可望改善北梓官一帶共約81公頃土地的積淹水問題。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月25日
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（中央社記者曾以寧高雄25日電）高雄梓官區潭子底溝附近因地勢低窪，難以排水，高市府獲中央預算支持，投入1.32億新建抽水站，今年完成都市計畫變更、預計明年動工，盼改善北梓官81公頃土地積淹水問題。

高雄市長陳其邁今天在立委邱志偉、市議員陸淑美、高閔琳等人陪同下，視察潭子底抽水站新建工程。

陳其邁指出，潭子底溝因為地勢較低窪，排水較難進入典寶溪，又因為極端氣候影響，所以需要設抽水機，過去長期利用移動式抽水機，現在市府規劃、並向中央申請預算，共投入新台幣1.32億元，改善潭子底溝排水，將水抽入典寶溪。

陳其邁指出，抽水站土地今年已經完成都市計畫變更，預計年底完成土地徵收取得用地、完成細部設計，計畫明年動工，可望改善北梓官一帶共約81公頃土地的積淹水問題。

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高雄市政府水利局資料指出，北梓官中崙、梓信、梓義、梓和、梓平里一帶主要靠潭子底溝排水匯入典寶溪，近年來因極端氣候影響，颱風豪雨來臨時，受典寶溪水位高漲影響，造成水無法順利排出，導致周遭社區道路有局部積淹水情形。

水利局指出，經濟部水利署攜手高雄市政府規劃新建潭子底抽水站，未來抽水機組每秒可抽12噸水量。此外也規劃同安路排水箱涵，銜接抽水站調節池，解決上游蔬菜專區一帶淹水情形，並增設同安路與潭子底水防道路連通道，改善當地交通。（編輯：郭諭儒）1110625

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