南投自購唾液快篩1萬2000劑 發全縣191所公私幼

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（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）大部分幼兒極抗拒使用鼻咽快篩試劑，父母若要為小朋友「插鼻孔」採檢，通常要費一番工夫，因此南投縣政府自購唾液快篩1萬2000劑，今天起發給全縣191所公私立幼兒園。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，快篩試劑是重要防疫物資，但鼻咽快篩對幼兒採檢較困難，因此，縣長林明溱責成教育處自籌經費採購唾液快篩1萬2000劑，依幼兒人數比例配發到全縣191所公私立幼兒園，以利早期診斷治療，達到快速篩檢目的。

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林明溱今天前往南投國小了解發放作業，首批試劑發給私立貝斯特幼兒園及南投國小附設幼兒園，有學童當場使用，林明溱看到受試小朋友檢體「一條線」陰性反應，貼心提醒小朋友轉知父母檢驗結果，林明溱說，相信唾液快篩可提高篩檢效率，也請家長配合防疫。

縣府教育處指出，幼兒出現症狀或被匡列需快篩時，大部分幼兒極抗拒用鼻咽快篩，增添採檢困難及影響準確度，縣長林明溱心疼幼兒採檢不適，指示教育處緊急自購唾液快篩，依幼兒園人數比例分配後，剩餘試劑存放防疫物資發放中心校園以因應後續需求。（編輯：陳仁華）1110628