會考苗栗5人滿級分榜首 各獲縣府10萬元獎金

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苗栗縣政府為鼓勵縣內國中生及學校在國中教育會考爭取佳績，祭出獎勵方案，111年度計有150名學生達標，28日在縣府舉行頒獎典禮。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月28日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣府鼓勵縣內國中生及學校在國中教育會考獲佳績，祭出獎勵方案，今年度有150名學生達標，其中5人「5A10＋、寫作6級分」滿級分榜首，各抱回新台幣10萬元獎學金。

苗栗縣政府教育處今天在縣府國際會議廳舉辦111年度國中教育會考激勵方案「個人成績傑出獎」頒獎典禮，共有19所公私立國中、150名學生達到獎勵標準，總計發出161萬元獎勵金。

苗栗縣教育處副處長徐建男說明，個人績優獎勵門檻為一般學校學生須達「5A5＋、寫作5級分」；班級數低於12班的偏鄉學校學子，若會考成績達「5A、寫作5級分」即符合獎勵資格。

教育處指出，苗栗縣今年會考成績以「5Ａ10＋、寫作6級分」榮登滿級分榜首共有5人，各獲頒10萬元獎學金，分別是照南國中王芷嫻及王宜蓁、竹南國中顧梓妍、君毅中學連侑軒及建台中學林品臻；其餘符合獎勵標準學生，分別獲頒5000元至1萬元不等的獎學金。

教育處統計，苗栗縣去年國中教育會考成績，5A以上人數相較前年進步，共發出130餘萬元獎學金：今年5A以上的考生又較去年提升約7%，頒發161萬元的獎學金，獲獎人數及獎金總額也是歷年最多，顯示國中教育會考激勵方案具顯著成效。

教育處表示，縣府除針對個人績優學生給予獎勵金，也透過學習扶助計畫挹注教育經費，後續會針對拔尖、扶弱優秀的學校，頒發學校團體獎勵金。

會中，苗栗縣長徐耀昌逐一頒發獎學金給獲獎學生，勉勵學子再接再厲、持續精進，並感謝各國中校長、老師及家長用心指導與付出，成績才能屢創高峰，期盼持續提升苗栗縣教育水平，培育更多優秀人才。（編輯：戴光育）1110628