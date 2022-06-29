北市聯合婚禮開放報名 限額50對已滿8成

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（中央社記者陳昱婷台北29日電）台北市聯合婚禮睽違1年將在9月登場，今天上午開放報名後，50個名額不到4小時就額滿8成。民政局表示，這次報名狀況的確比往年踴躍，已有準備候補名額，新人可持續報名。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台北市去年取消舉辦實體聯合婚禮，今年從今天上午10時開放報名，引起熱烈迴響，50個名額不到4小時就額滿8成，連民政局都感到訝異。

民政局人口政策科長吳重信接受中央社記者電訪表示，此次聯合婚禮訂在9月17日，截至今天下午1時30分，已有43對新人成功報名，報名狀況比往年踴躍滿多的。

吳重信指出，因為聯合婚禮有規定，必須出席8月20日的新人講習會才能參加，且婚禮前須先完成結婚登記，所以都有準備候補名額，新人仍可持續報名。

吳重信說，從去年開始，台北市每年只會舉辦1場聯合婚禮，明年同樣只先準備1場的預算，會不會因為今年特別踴躍就加開，需要再討論。

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民政局表示，這次聯合婚禮不只提供新人額外1次「千萬要結婚」抽獎活動機會，還會現場抽出1份新台幣5萬元結婚獎金，並有禮坊、馥御產後護理之家、愛麗生醫療集團、品位室西服等品牌提供多項好禮與優惠，好康多多，歡迎新人踴躍報名。

民政局指出，只要在台北市設籍或就學、就業的準新人，皆可以透過「台北市聯合婚禮網站」線上報名，報名時間到7月6日或額滿為止。（編輯：方沛清）1110629