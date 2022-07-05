紙風車九天及台灣特技團輪番上陣 15日起基隆演出

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紙風車劇團、九天民俗技藝團及台灣特技團將在基隆市帶來精彩演出，首場15日晚間7時由紙風車劇團在國門廣場表演「諸葛四郎」大劇，市長林右昌（後左3）5日在記者會戴上「諸葛四郎」面具，邀請親子前來同樂。中央社記者王朝鈺攝 111年7月5日

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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）紙風車劇團、九天民俗技藝團及台灣特技團，將從15日起連3天和22日在基隆市國門廣場及暖暖區帶來精彩演出，市長林右昌今天在記者會邀請市民都來「藝起FUN暑假」。

林右昌在記者會致詞表示，國門廣場在7月有非常多的精彩表演，現在的國門廣場周邊已成為熱門景點，晚上很多人前來吹著海風散步欣賞海景，15日起還有大型兒童劇展演，不僅有精湛表演，還有小朋友最愛的文具兌換等。

林右昌說，國門廣場如今已可容納更多的民眾參與，主辦單位在現場準備2000張椅子相信會爆滿。由於基隆市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情走在全國之先，因此能在6月舉辦城市博覽會，7月還有展演，也提醒市民要戴好口罩做好防疫措施，讓大家都有個快樂的暑假。

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市府表示，首場15日晚間7時由紙風車劇團在國門廣場演出「諸葛四郎」大劇，晚間6時30分免費入場，記得帶手機、雲端發票或紙本發票來現場攤位參加宣導活動，除有扭蛋、鬼滅之刃文具及有獎徵答活動換宣導品好康活動，還有許多親子活動攤位。

16日晚間7時則由九天民俗技藝團在暖暖區源遠路193巷底空地帶來「炫音鼓舞祭」；17日下午4時30分，台灣特技團於國門廣場獻上新作品「愛麗PU的奇境夢遊」；22日晚間7時在國門廣場，由紙風車劇團帶來壓軸好戲於藝術卡車上演出「武松愛老虎」，帶給市民全新藝術體驗。（編輯：方沛清）1110705