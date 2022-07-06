基層焦慮 新北議會民進黨團籲速提市長人選

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（中央社記者王鴻國新北6日電）民進黨中央通過彰化縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣等縣市長提名人選，但新北市長人選仍未確定，新北市議會民進黨團主動發布新聞稿表示，基層焦慮無所適從，籲中央速提市長人選。

在多數民進黨議員積極參選連任下，黨中央卻遲未決定市長參選人，民進黨團今天主動發布新聞稿表示，市長人選未定，讓基層焦慮躁動，黨團呼籲中央盡速提出有拚勁、有理想、有經驗的最強市長人選。

黨團總召集人陳啟能表示，等不到新北市長的人選，不僅地方基層感到焦慮，議員們更是備感壓力。盼中央能在17日全代會召開前，儘速公布人選，以減緩基層的壓力及破解外界的各項猜測。從上到下一定會團結在一致，讓民進黨重返執政且議會過半。

黨團副總召李倩萍表示，前行政院長游錫堃2014年年初表態參選市長並勤跑基層，獲取了更多選民認同，雖然以2.5萬票些許的差距落敗，但當時的民進黨議會席次被母雞帶到歷史最高的33席次。

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她表示，提早經營基層，對於爭取選民的認同是有相當效果的，現在距離11月26日選舉投票日僅剩143天，不宜再繼續拖延下去。

黨團書記長廖宜琨表示，黨內民意代表在跑基層的時候，最常被詢問「民進黨誰會出來參選新北市長？」可見各界充滿了期待，期盼新北市能比照桃園市，在中央儘速整合下提出最強的母雞，來帶領小雞打年底選戰，進而讓民進黨能在新北市重返執政。（編輯：李錫璋）1110706