彰化首辦蜂蜜評鑑 打造「龍爺蜜」品牌限量上市

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彰化縣政府委託員林市農會首度辦理縣內龍眼蜂蜜品質評鑑競賽，並正式命名「龍爺蜜」品牌，共選出6名特等獎、18名頭等獎得主，9日在員林公園舉辦品質評鑑發表暨農特產展售會，縣長王惠美（右2）等人出席。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年7月9日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣9日電）彰化縣政府委託員林市農會今年首度辦理龍眼蜂蜜品質評鑑，並正式命名「龍爺蜜」品牌，經初、複評，選出共24名特等、頭等獎得主，今天頒獎、展售，產量有限且每瓶都有序號。

彰化縣政府委託員林市農會首度辦理縣內龍眼蜂蜜品質評鑑競賽，經儀器檢驗無抗生素及農藥殘留等初評，以及色澤、香氣、風味感官複評等嚴謹過程，選出6名特等獎、18名頭等獎得主，今天在員林公園辦理品質評鑑發表暨農特產展售會。

彰化縣長王惠美出席致詞指出，彰化縣八卦山環境適合養蜂，出產的蜂蜜品質佳，縣內5個養蜂班共有110名蜂農、約1萬1200個蜂箱，每年產製39萬公斤蜂蜜，這次評鑑經層層檢驗，無農藥等有害物質殘留才能進入複賽，正式命名「龍爺蜜」，產量有限且每瓶都有序號。

員林市農會理事長張永鑫表示，八卦山脈種植大量龍眼、荔枝，開花授粉需蜜蜂協助，進而產出最優質蜂蜜，透過蜂農用心管理、農會把關、層層檢驗及評鑑審核，將彰化最優質的「龍爺蜜」呈現給消費者，也感謝縣政府補助經費辦理行銷推廣，增加農民收益。

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彰化縣政府農業處指出，彰化蜂農共110人約占全國10%，主要集中八卦山脈採蜜，此處具有無污染、水質清澈等絕佳天然養蜂環境，產出蜂蜜口感濃郁、香醇，且蜂蜜酵素濃度高，氣味天然帶著淡淡果香，入口甜而不膩，多年來在全國國產龍眼蜂蜜評鑑表現卓越。

農業處表示，蜂蜜含多種無機鹽、維生素及多種有益人體健康的微量元素，有抗氧化、抗發炎及抗菌等效果，有「液體黃金」美稱，這屆得獎蜂蜜保證為100%蜂蜜，均取得「彰化優鮮」標章，且代表彰化縣以「龍爺蜜」品牌今年正式公開上市。（編輯：戴光育）1110709