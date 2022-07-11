基隆地標點亮白光 亮起「台灣摯友敬悼安倍」

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日本前首相安倍晉三遇刺身亡，基隆市政府11日至13日晚間6時至12時，以象徵純潔和平的白光，點亮位於虎仔山的基隆地標，並亮起「台灣摯友 敬悼安倍」文字，以示悼念。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年7月11日

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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）前日本首相安倍晉三8日於奈良市演說時遭槍擊身亡，基隆市政府今天起至13日晚間，以象徵純潔和平白光，點亮位於虎仔山的基隆地標，並亮起「台灣摯友 敬悼安倍」文字悼念。

基隆市長林右昌晚間透過新聞稿表示，對於安倍晉三過世消息感到十分惋惜，安倍晉三在台灣遭遇國際困難時，總是公開大力支持台灣，不只曾經公開秀「台灣加油」標語，且力挺台灣農產品，在台灣最缺COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗時，促成日本贈送AZ疫苗來台。

安倍晉三並支持台灣以觀察員身分加入世界貿易組織（WTO）等友好作為，是日本最挺台灣的首相，因此決定透過地標點燈的方式，表達台灣對安倍晉三的追悼及感謝，也感念安倍晉三畢生對台灣的許多貢獻。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯指出，基隆地標自軟硬體更新後，可配合不同時事變換及呼應點燈。安倍晉三身故讓國人感到震驚難過，市府從今天至13日晚間6時至12時，以象徵純潔和平的白光點亮基隆地標，並亮起「台灣摯友敬悼安倍」文字，以示悼念。（編輯：李錫璋）1110711