桃園15日再開疫苗接種站 呼籲同步防範登革熱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市政府今天表示，市府規劃於15日再開設26處社區接種站，提供莫德納及Novavax疫苗接種服務，預計提供3萬人服務量能，另外，隨著氣溫攀升，也提醒民眾要小心防範登革熱。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心下午公布桃園市新增3219例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，相較昨天單日增加12.63%，其中65歲以上個案占7.27%、18歲以下個案占20.78%，疫情呈現緩步下降趨勢，顯示已逐漸收斂。

桃園市政府指出，市府規劃於15日再推疫苗接種專案，將開設26處社區接種站，上午8時到12時、下午1時到4時提供莫德納及Novavax疫苗接種服務，預計提供3萬人服務量能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

桃園市政府表示，只要年滿18歲以上、符合接種資格者，不限年齡與劑次，都可免預約前往施打，現場將發放號碼牌依序接種，另外13區衛生所也規劃開設Novavax疫苗門診時段，民眾可上網查詢。

桃園市政府指出，最近天氣炎熱常有午後雷陣雨，易有積水孳生病媒蚊，提醒民眾落實防範登革熱威脅，外出活動時要做好防蚊措施，自境外返國14天內，有發燒、頭痛、後眼窩痛、關節肌肉疼痛及出疹等疑似症狀，請儘速就醫並主動告知相關資訊。（編輯：張雅淨）1110713