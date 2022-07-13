新北6個月大到5歲COVID-19疫苗 14日起預約接種

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（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市衛生局長陳潤秋今天表示，新北6個月大到5歲幼兒第1劑COVID-19莫德納疫苗接種，自7月14日到19日起接受預約，21日起到24日由亞東等6家醫院先開設專診提供接種服務。

新北市副市長劉和然下午主持新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會指出，新北市今天新增4997例本土確診病例，居家照護執行中人數為1萬4451人，居家隔離列管數7658人。

他表示，根據確診人數統計，曲線呈平緩降低，幾乎 與統計表的橫軸平行，新北市與北部幾個城市的統計幾乎一樣，呈現接近水平的緩降情形。

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陳潤秋指出，新北市6個月大到5歲幼兒第1劑莫德納疫苗接種，將從14日起到19日止，每天上午9時到晚上9時接受預約。請到新北COVID-19疫苗接種預約系統https://vacbooking.ntpc.gov.tw預約。

她表示，這波預約將從21日起到24日止進行接種，將先由亞東、雙和、三重聯醫、台北慈濟、淡水馬偕、恩主公等6家醫院開設專診提供接種服務，後續將在248家醫療院所、29家衛生所及在中和Global Mall設置接種站，陸續開設嬰幼兒專診並提供接種服務。（編輯：戴光育）1110713