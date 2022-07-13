童患腦瘤「痛到打頭」不治 彰縣府助一家度難關

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（中央社記者蕭博陽彰化縣13日電）蔡姓男童罹患腦瘤且曾確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），發作時痛到打自己的頭，經送醫搶救不治。彰化縣政府表示，男童一家經濟不寬裕，全家目前暫住親友家，後續積極提供協助及社會資源。

彰化縣一名4歲蔡姓男童罹患腦瘤且曾確診COVID-19，日前被送醫搶救，男童家屬友人上網請網友集氣，許多網友留言加油打氣，但男童昨天上午緊急開刀引流，今天凌晨仍宣告不治，台中榮民總醫院表示，男童腦瘤壓迫腦幹，造成腦脊髓液阻塞，緊急開刀引流並使用葉克膜仍不治。

彰化縣政府今天下午透過訊息表示，蔡姓男童一家經濟不寬裕，父、母從事勞動工作，母親目前懷有身孕，尚有10歲哥哥就讀國小三年級，為節省家庭生活開銷，並考量就學接送安全，全家暫住親友家。

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縣政府指出，縣長王惠美得知蔡姓男童生病訊息，立即指示社會處主動關懷並積極提供後續適切協助及相關社會資源，協助蔡家度過難關，並請社工持續追蹤一家生活狀況及經濟情形，提供家屬必要協助。

縣府表示，第一時間派員關懷蔡家，後續助申請彰化縣傷病醫療補助、衛生福利部嚴重特殊傳染性肺炎死亡喪葬慰問金、彰化縣染疫往生慰問金、嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償金、勞保家屬死亡喪葬補助等。（編輯：黃世雅）1110713