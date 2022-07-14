一台車跑全台灣 環島夫妻製300顆饅頭贈台東醫院
2022/7/14 18:50（7/14 19:06 更新）
環島製作愛心手工饅頭的夫妻檔林波（左）和靳寶儀（右），今年首站前進台東，14日一大早趕製300顆黑糖饅頭送給衛福部台東醫院，感謝醫護防疫辛勞。（衛福部台東醫院公關賴永成提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年7月14日
（中央社記者盧太城台東縣14日電）環島製作愛心手工饅頭的林波和靳寶儀夫妻，今年首站到台東，昨晚在小發財車上洗澡睡覺，趕今晨製300顆黑糖饅頭送衛福部台東醫院，感謝醫院在防疫上的辛勞。
「饅頭夫妻」已連續第8年踏上環島旅程，是全台許多偏鄉學校、社福機構熟悉的身影，今年再度開啟環島旅程，首站抵達台東。靳寶儀說，雖然只是小小的饅頭，仍希望用行動感謝默默守護的醫護人員。
靳寶儀表示，13日清晨開7個小時車程從台南抵達台東知本，在溫泉區附近找到去年落腳地點，因為路程超過250公里實在累了，太陽下山就拉下發財車四面遮蔽板洗澡睡覺。她說，「在外面住旅館還要花錢，既然都睡車上，在車上洗澡不會有甚麼困難」。
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今天凌晨5時夫妻倆開始生火、揉麵團，在中筋麵粉裡面加上起司、葡萄乾和黑糖，在等待醒麵的時間，不斷有在地民眾或是遊客和他們打招呼，對他們夫妻的愛心舉動豎起大拇指。
300顆手工黑糖饅頭送到部東醫院，靳寶儀握著社工室主任張淑綺的手，開心地收下感謝狀；張淑綺說，「在疫情最嚴重的時候收到熱騰騰的饅頭，專責醫院的醫護再辛苦再疲倦，被他們滿滿的關懷深深感動」。（編輯：黃世雅）1110714
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