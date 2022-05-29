個人公益音樂會關懷戰火兒童 高二生募得20萬元

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嘉義市輔仁中學高中2年級學生杜松庭今年首次舉辦個人鋼琴獨奏會，並在家人支持下籌辦關懷烏克蘭難民兒童的音樂會，演出中也特別選擇作曲家李斯特的「鐘聲」，回應戰火的空襲警報聲。（世界展望會提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年5月29日

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（中央社記者姜宜菁嘉義市29日電）嘉義市輔仁中學高中二年級學生杜松庭今天將個人鋼琴獨奏會結合公益，關懷烏克蘭戰火難民兒童需要，邀請親友享受音樂饗宴之餘一起做公益，5間企業共襄盛舉，募得救援款項20萬元。

杜松庭過去以共同演出身分參與鋼琴老師湯吟君的每年公益音樂會，今年首次舉辦個人鋼琴獨奏會的他，在家人支持下，籌辦關懷烏克蘭難民兒童的音樂會。

杜松庭在演奏會上特別選擇鋼琴家李斯特的鐘聲，回應戰火的空襲警報聲，還有電影神影少女中的歌曲「那個夏天」，他希望大家能夠一起分享愛，關懷有需要的孩子。

杜松庭說，烏克蘭和俄羅斯交戰3個月，看見烏克蘭因為戰爭造成許多人無家可歸，成為難民，當下覺得關懷他們是必須要做的事。

杜松庭期待藉著公益音樂會，和家人發揮影響力，獲得親友支持，齊心為難民兒童募得救援捐款款項。

5家民間企業力挺杜松庭，為烏克蘭難民兒童募款新台幣20萬元，期盼匯聚眾人愛心，讓更多戰火下兒童遠離戰事，回歸過往生活的日常；另嘉義地區9間教會為戰火兒童捐款30萬9582元。（編輯：陳仁華）1110529