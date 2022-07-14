中市嬰幼兒疫苗22日起開打 將設46處快打站

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市副市長令狐榮達14日指出，市府預計22日啟動6個月至5歲的嬰幼兒疫苗接種服務，目前規劃46處快打站，將由民政局造冊通知；另合約醫療院所也會開放預約，當天同步施打，相關細節15日公布。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年7月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中14日電）有關6個月至5歲的嬰幼兒疫苗何時開打，台中市副市長令狐榮達今天宣布，預計22日起開打，市府將規劃46處快打站，並由民政局造冊通知，另合約醫療院所也會開放預約。

台中市政府下午召開防疫記者會，令狐榮達在會中表示，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案3639例，雖然台中市疫情持續緩降進入平原期，但仍要做好防疫措施，共同守住台中的社區防線。

由於許多家長關心6個月至5歲的嬰幼兒的疫苗接種，令狐榮達指出，市府預計於22日起啟動施打服務，目前已規劃46處快打站，將由民政局造冊通知；另合約醫療院所也會開放預約，當天同步施打，市長盧秀燕將於15日記者會中宣布相關細節。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於台中市5至11歲兒童疫苗施打情形，令狐榮達表示，至昨天為止，第1劑共施打15萬5728人，第1劑疫苗涵蓋率80.27%，第2劑共施打7萬7555人，第2劑疫苗涵蓋率39.97%，校園集中接種到明天將告一段落，醫療院所則將持續提供兒童疫苗接種服務。

令狐榮達也提醒，雖然疫情逐步紓緩，但BA.4和BA.5等變異株近日出現本土個案，COVID-19的威脅不可輕忽，接種疫苗可降低重症、住院或死亡風險，並降低社區傳染風險，疫苗請務必打好打滿。（編輯：黃世雅）1110714