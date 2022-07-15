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商滿生孫女商毓芳宣布參選台南市長

2022/7/15 17:13（7/15 17:51 更新）
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台獨人士商滿生的孫女商毓芳（圖）15日無預警宣布將參選下屆台南市長，預計18日舉行參選記者會，並公布首波參選政見。（商毓芳提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月15日
台獨人士商滿生的孫女商毓芳（圖）15日無預警宣布將參選下屆台南市長，預計18日舉行參選記者會，並公布首波參選政見。（商毓芳提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月15日
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（中央社記者張榮祥台南15日電）台獨人士商滿生的孫女商毓芳，今天無預警宣布參選下屆台南市長。商毓芳籌設的商滿生紀念館，6月12日剛在台南市開幕，1個月後，商毓芳就準備投入政壇，引起關注。

今天是台灣解嚴35週年紀念日，商毓芳選在下午2時28分，透過臉書（facebook）粉專、影片、LINE群組宣布投入2022年台南市長選舉；7月18日將召開參選記者會，且公布首波參選政見。

商毓芳是荷蘭UNESCO-IHE都市基礎建設管理碩士，規劃南科樹谷園區，也是奇美樹谷文化基金會首任執行長、雲科大專任助理教授，同時是藝術策展人，今年6月在台南市中西區民權路成立「商滿生紀念館」後擔任執行長。

目前，角逐下屆台南市長人選，已有民進黨提名現任市長黃偉哲、國民黨提名台南市議員謝龍介、無黨籍的成功大學法律系教授許忠信。（編輯：郭諭儒）1110715

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