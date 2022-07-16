議員指抽驗電梯資料未保存釀隱憂 北市允加強列管

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（中央社記者劉建邦台北16日電）台北市議員耿葳指出，某KTV曾發生12名民眾受困電梯，調資料卻發現，北市府未保存抽驗電梯資料，恐釀安全隱憂。北市建管處今天表示，將加強追蹤列管及要求檢查廠商抽驗。

國民黨北市議員耿葳發布質詢資料指出，某連鎖KTV在6月底發生電梯下墜、緊急鈴沒反應等狀況，導致12名消費者受困電梯約40分鐘，調資料發現，北市消防局每年接獲通報電梯受困案約500件。

耿葳說，為釐清電梯安檢狀況，向北市建管處調閱從2018年至今抽驗資料，卻發現相關資料與公文未依年限存檔備查，管理方式恐釀安全隱憂，要求建管處應增加昇降設備機電人才及檢討職務誘因，並與協助救援消防局保持聯繫，掌握電梯受困發生原因，才能要求管理單位改善。

北市建築管理工程處指出，昇降設備採三級品管制度，設備管理人每月自行委託廠商定期維護保養，再由內政部營建署指定檢查機構年度安全檢查及核發使用許可證，最後是建管處委託專業檢查電梯機構按月抽驗。

建管處表示，北市合格取得使用許可證昇降設備共3萬8123台，依中央系統資料庫篩選列管，其中1282台許可證逾期不合格，已委託專業廠商逐案清查並依法處理。

建管處指出，某KTV內電梯發生人員受困事件，檢查廠商是在5月底辦理安檢合格，並核發使用許可證，許可證有限期限至9月30日，因6月底發生人員受困，已通知電梯維護廠商及檢查機構說明，維護消費者安全。

建管處表示，後續將加強管理及追蹤列管昇降設備，且會要求檢查廠商增加抽驗或檢查次數，減少發生電梯受困事件。（編輯：李亨山）1110716