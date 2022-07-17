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澎南濱海嘉年華 賴峰偉盼打造成海洋基地

2022/7/17 16:56
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（中央社澎湖縣17日電）澎湖縣長賴峰偉今天在澎南濱海嘉年華活動表示，澎南濱海商圈發展海洋遊憩與珊瑚礁復育共生的生態旅遊，兼顧資源保育及經濟發展的平衡，符合永續島嶼的願景，期許行銷海洋創意產業特色，帶動場域觀光。

經濟部中小企業處補助澎湖縣政府辦理「馬公山水濱海綠廊商圈發展計畫」，澎南濱海嘉年華提供遊客全天的遊程，不僅能認識山水水域活動的多樣性，更能與業者共好、共榮。

賴峰偉表示，馬公澎南區有山水沙灘、鎖港杭灣珊瑚復育等遊憩景點，縣府在澎南地區打造如同馬公中正路商圈的「澎南濱海商圈」，目前已有16家在地業者進駐。

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賴峰偉表示，希望「澎南濱海商圈」能逐漸建立在地海洋休憩活動品牌，規劃特色主題式遊程，作為商圈未來的發展特色，提升觀光產業競爭力，並帶動地方經濟產業，期盼「澎南濱海商圈」能與馬公中正路商圈一樣繁榮。

澎南濱海嘉年華推出包括海底漫步、划SUP、水彈跳包、海上滑梯、特色市集與派對團康、涼傘體驗、尋找幽靈蟹、星空晚會等活動，內容多元豐富，讓遊客玩得痛快。（編輯：張雅淨）1110717

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