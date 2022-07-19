林佳龍：若當選 補助新北65歲以上長輩裝假牙

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北19日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天傍晚表示，若當選將補助65歲以上長輩裝假牙，每人4萬元，4年約30餘億元。衛生局說，保住真牙、補助弱勢，才是照護長者最實際做法。

民進黨新北市長參選人林佳龍傍晚接受電台專訪時表示，市長侯友宜雖努力，但應以市長的高度帶動首都圈發展，不能本位主義，須展現宏觀規劃能力，直接連結國際與在地，否則流於「走攤式」的市長。

林佳龍說，侯友宜標榜的五股垃圾山變夏綠地，也只是一般市政建設而已，他在建設台中花博時早有類似的經驗；侯友宜的能力與經驗已用盡，故新北還沒有「轉大人」脫胎換骨。

林佳龍說，其他外縣市可以補助65歲以上長者裝假牙，新北與台北卻無法做到；台中市一年可編列4億元補助老人裝假牙，以照顧長輩的健康，也彌補親子間的互動。如果他當選，將補助新北65歲以上長輩新台幣4萬元，4年全部約需30餘億元。

林佳龍說，新北公共化幼兒園比例、長青學苑數、社福預算等，都是6都最低；因桃園市發展興起，產生雙北的「脫北潮」導致出生人口下降、年輕人外移。新北應協助年輕「三明治世代」需要的交通便利、工作、托育等；他如當選，將移植「台中經驗」的托幼一條龍、托老一條龍政策，與新北市無縫接軌。

林佳龍抨擊，「新北市社會住宅興建的戶數為零，都是中央蓋的，市政府一點都不積極」。他認為，應結合捷運的規劃與開發計畫，社宅規劃以「地點好、住宅好、生活機能好」為理念，並以優惠租金讓年輕人安居樂業。

在交通建設方面，林佳龍說，包括基隆輕軌捷運、淡江大橋的共構延伸、國道1號南出北入匝道等，新北疑難雜症無法解決的事情，都在他交通部長任內協助解決，沒有功勞也有苦勞。其實，侯友宜也常以簡訊感謝他。

林佳龍說，新北交通的具體規劃為，大台北的捷運環狀線路網時代來臨，將會從空中的角度看待交通，結合人流、金流、物流、資訊流、文化流，推動南環與北環，結合流域治理，並串連鐵道、自行車道，推動親水的多元公共運輸與水岸休閒。

林佳龍說，參選新北市長不僅是抗衡與牽制侯友宜而已，是要選贏，是要展現態度、危機處理能力、比較國際觀政策，並以首都治理的企圖心與願景，全力以赴承擔，並在新北實現。

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新北市衛生局回應，假牙補助政策金額和其他的縣市一樣，全口4萬4000元、半口2萬2000元，分別是針對60歲以上低收入戶、65歲以上中低收入戶，及55歲以上原住民中低收入戶。108年至今年6月，共補助2300餘人，補助金額4800餘萬元。

衛生局說，世界衛生組織及先進國家都倡導「8020口腔保健計畫」，讓80歲長者保留20顆以上的自然牙齒，自然牙與神經連結，咀嚼訊息回饋並刺激大腦，有助長者身心多元健康。新北免費塗氟照顧牙齒，比換牙齒更重要，約7萬7000名長者接受塗氟服務，有需要患者才建議裝假牙。（編輯：李錫璋）1110719