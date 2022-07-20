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蔣萬安：團隊沒有出走潮且越來越有信心

2022/7/20 12:41（7/20 13:39 更新）
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國民黨醫療委員會20日舉辦「防疫、AI與健康城市記者會」，國民黨台北市長參選人蔣萬安（右）出席，提出醫療政策建議。左為國民黨副秘書長李彥秀。中央社記者鄭清元攝 111年7月20日
國民黨醫療委員會20日舉辦「防疫、AI與健康城市記者會」，國民黨台北市長參選人蔣萬安（右）出席，提出醫療政策建議。左為國民黨副秘書長李彥秀。中央社記者鄭清元攝 111年7月20日
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（中央社記者陳怡璇台北20日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，他的競選團隊沒有出走潮，是越擴越大、越多元，也越來越有信心，大家攜手打團體戰，努力贏得年底選舉。

國民黨台北市長參選人蔣萬安出席國民黨醫療委員會「防疫、AI與健康城市記者會」，會後接受媒體聯訪，被問及競選團隊爆出走潮傳聞。

蔣萬安說：「我們的團隊沒有出走潮。」而是越來越擴大、廣納多元人才，也越來越有信心。蔣萬安表示，他的用人原則就是納入各方支持，大家度過磨合期後就有共同目標，就是攜手努力打團體戰、贏得年底選舉。

蔣萬安強調，他的團隊沒有任何人「躺平」在選舉，大家都很積極要拚戰到最後一刻，也希望結合各方推薦，最後讓議員席次極大化。

被問及要不要辭去立委一職，蔣萬安表示，現在最重要的是全力衝刺、結合各方議員緊密配合，積極努力打團體戰。

媒體問及前美國國防部長艾斯培建議，台灣應大幅增加國防預算，延長義務役期，讓年輕台灣男性、女性在軍隊中服役至少一年，蔣萬安對此看法。

蔣萬安說，不管是募兵制還是徵兵制，最重要是確保國防戰力穩定、展現不畏戰的決心，要通盤考慮相關配套與軍隊管理制度等。（編輯：方沛清）1110720

國民黨台北市長參選人蔣萬安（前）20日上午前往台大校友會館，出席國民黨醫療委員會「防疫、AI與健康城市記者會」。中央社記者鄭清元攝 111年7月20日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（前）20日上午前往台大校友會館，出席國民黨醫療委員會「防疫、AI與健康城市記者會」。中央社記者鄭清元攝 111年7月20日
國民黨醫療委員會20日舉辦「防疫、AI與健康城市記者會」，中華民國防疫學會理事長王任賢（右起）、國民黨醫療委員會主委蔡明忠、國民黨台北市長參選人蔣萬安與國民黨副秘書長李彥秀等人出席。中央社記者鄭清元攝 111年7月20日
國民黨醫療委員會20日舉辦「防疫、AI與健康城市記者會」，中華民國防疫學會理事長王任賢（右起）、國民黨醫療委員會主委蔡明忠、國民黨台北市長參選人蔣萬安與國民黨副秘書長李彥秀等人出席。中央社記者鄭清元攝 111年7月20日
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