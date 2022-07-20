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花蓮原民豐年節防群聚 衛生局：全程戴口罩

2022/7/20 17:19（7/20 17:31 更新）
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花蓮縣原住民聯合豐年節活動22日登場，一連3天晚間將有阿美族、太魯閣族、撒奇萊雅族、噶瑪蘭族、布農族及賽德克族等6族的傳統舞蹈及歌謠展演。圖為往年活動情形。（花蓮縣政府原住民行政處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年7月20日
花蓮縣原住民聯合豐年節活動22日登場，一連3天晚間將有阿美族、太魯閣族、撒奇萊雅族、噶瑪蘭族、布農族及賽德克族等6族的傳統舞蹈及歌謠展演。圖為往年活動情形。（花蓮縣政府原住民行政處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年7月20日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）疫情降溫，防疫措施漸鬆綁，花蓮原住民族盛事、聯合豐年節活動22日將登場，但眾人牽手揮汗跳舞唱歌，難以保持社交距離，衛生局今天表示，戶外空氣流通且全程戴口罩。

花蓮縣原住民聯合豐年節活動22日登場，一連3天晚間在縣立體育場旁德興大草坪，將有阿美族、太魯閣族、撒奇萊雅族、噶瑪蘭族、布農族及賽德克族共6族的傳統舞蹈及歌謠展演，活動高潮是「與遊客共舞」橋段，一起唱跳長達30分鐘，揮汗感受原民熱情的歌舞文化。

花蓮縣原住民行政處還在會場旁設置上百個原住民展銷攤位，有美食、工藝、農特產品，民眾購買後可在共食區大啖原民美食。

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對於大型活動如何防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情傳播，衛生局長朱家祥今天在防疫記者會中表示，仍會遵照中央流行疫情指揮中心相關規定，落實防疫措施，要求參加民眾全程戴口罩，嚴禁邊走邊吃或一面活動一面吃東西；身體不適、有發燒者勿參加。

朱家祥指出，原民豐年節活動無法保持安全社交距離，但活動辦在戶外、空氣流通，民眾全程戴口罩，相信可以避免感染COVID-19。（編輯：郭諭儒）1110720

花蓮原住民族盛事、聯合豐年節活動22日將登場，但眾人牽手揮汗跳舞唱歌，難以保持社交距離，衛生局要求參與民眾全程戴口罩。圖為往年活動情形。（花蓮縣原住民行政處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年7月20日
花蓮原住民族盛事、聯合豐年節活動22日將登場，但眾人牽手揮汗跳舞唱歌，難以保持社交距離，衛生局要求參與民眾全程戴口罩。圖為往年活動情形。（花蓮縣原住民行政處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年7月20日
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