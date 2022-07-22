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天下第一攤滷味之王出爐 3攤金賞1攤人氣獎

2022/7/22 15:16（7/22 15:46 更新）
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台北市市場處22日宣布天下第一攤金賞獎得主名單，共15攤獲獎，最受矚目「滷味之王」共3攤獲獎，包含信義市場寶芝鈴水餃的滷味及獅子頭等食品。中央社記者劉建邦攝 111年7月22日
台北市市場處22日宣布天下第一攤金賞獎得主名單，共15攤獲獎，最受矚目「滷味之王」共3攤獲獎，包含信義市場寶芝鈴水餃的滷味及獅子頭等食品。中央社記者劉建邦攝 111年7月22日
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（中央社記者劉建邦、實習記者周雨潔台北22日電）台北市市場處今天公布天下第一攤金賞得主，共15攤獲獎，其中有3攤獲得「滷味之王」金賞獎、1攤為人氣獎，此外有松江路命理攤得到「尋寶組」金賞獎。

台北市產業發展局市場處在北市府1樓召開記者會，宣布天下第一攤金賞獎得主名單，包含副市長黃珊珊及各市場代表、獲獎攤販皆出席。

今年台北傳統市場節天下第一攤評選，包含「滷味之王、吃貨組、尚鮮組、穿搭組、尋寶組」，每組選出3名金賞，最受矚目「滷味之王」共3攤獲獎，分別是西寧市場味邨燒臘店的台灣鹽水雞、信義市場寶芝鈴水餃的滷味及獅子頭、南門市場史料味極的冰糖蹄花等食品。

產發局指出，第15屆台北傳統市場節今年以「滷味之王」為主題，來自14處傳統市場共21攤滷味攤角逐，經一個多月專業評選，最終選出3攤獲金賞獎，而吸引超過7000人參與投票網路人氣獎，由松江市場珍育滷味放山雞出線奪冠。

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此外，今年傳統市場節天下第一攤「尋寶組」，則由松江路命理街的松江雨賦卜相獲金賞獎，黃珊珊頒發獎金新台幣5000元給各組獲獎攤販。

黃珊珊致詞說，拿到天下第一攤得主等於是品質保證，很高興攤商得到獎勵，也可讓市民吃得、用得安心。市府從現在起將大幅振興市場，昨天已公布振興方案，盼讓市場經濟恢復正常，也會持續在市場推廣數位轉型政策，並邀請民眾在8月27日到9月11日到花博公園爭艷館參觀台北城市博覽會。（編輯：張銘坤）1110722

台北市市場處22日在在北市府1樓召開記者會，宣布天下第一攤金賞獎得主名單，共15攤獲獎，其中有3攤獲得「滷味之王」金賞獎、1攤為人氣獎。中央社記者劉建邦攝 111年7月22日
台北市市場處22日在在北市府1樓召開記者會，宣布天下第一攤金賞獎得主名單，共15攤獲獎，其中有3攤獲得「滷味之王」金賞獎、1攤為人氣獎。中央社記者劉建邦攝 111年7月22日
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