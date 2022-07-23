原民會國際人才培訓 11國青年齊聚台東交流

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）行政院原住民委員會今天在台東舉辦青年國際事務人才培訓，來自帛琉、美國等10個國家、15名青年和台灣8個原住民族、16名青年交流。

今天上午開訓典禮由原民會副主委鍾興華（Calivat‧Gadu）主持；這次培訓由「南島民族論壇」8會員帛琉、諾魯、吐瓦魯、馬紹爾群島、索羅門群島、菲律賓、巴布亞紐幾內亞、紐西蘭和澳洲、美國共10國推派15名青年參加。

台灣則有阿美族、排灣族、布農族、卑南族、魯凱族、泰雅族、鄒族、卡那卡那富族8個族群、16名原住民青年參訓。

鍾興華致詞表示，原民會從2003年開辦「國際事務人才培訓計畫」，並從2016年開始邀請外國學員參訓，致力促進南島民族及國際原住民青年間跨文化互動與交流；19年來，國際事務人才培訓計畫課程不斷求新求變，透過多元的訓練課程，讓各國青年共同探討南島區域及國際原住民族議題，也盼本次培訓能夠持續激發原住民青年世代的潛力，串聯國際原住民青年的交流網絡。

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鍾興華表示，「南島民族論壇」常設組織在2018年8月1日重啟後，將「青年人才培力」列為重點工作項目，在各會員國家地區共同支持下，持續邀請各國推派青年參訓，促進區域間青年交流。「青年是部落及國家未來的希望」希望學員努力學習、嶄露長才，未來能夠結合所學扎根部落、再造社會。

原民會表示，這次培訓課程內容包括南島語族概論、國際會議參與技能、國際原住民族議題等，並邀請南島區域國家駐台使節代表擔任課程講師；此外，原民會也特別安排學員前往卑南族南王部落及建和部落參訪，學習部落文化並研討部落議題；培訓課程將於27日上午結訓。（編輯：郭諭儒）1110723