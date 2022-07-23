救國團最美麗部隊 真善美聯誼會金門完成拼圖

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（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）救國團主任葛永光今天表示，救國團最美麗部隊的最後一塊拼圖「金門縣真善美聯誼會」成立後，發揮女性特質，結合在地公益團體，將可造福在地民眾和弱勢團體。

葛永光今天專程到金門，主持金門縣真善美聯誼會成立大會並授證。他致詞表示，在救國團即將慶祝70週年之際，金門縣真善美聯誼會的成立，別具意義，這也是救國團第20個真善美聯誼會，更是救國團真善美聯誼會在台灣的最後一塊拼圖。

金門縣真善美聯誼會集結全縣教育、學術、企業、政治和媒體等領域女性菁英，葛永光說，真善美聯誼會是救國團「最美麗的部隊」，美的不祇是成員的外表，更是她們的內心，尤其女性柔性力量，堅忍加上愛心的特質，往往比男性對國家社會產生更大的正面力量。

葛永光期勉，金門縣真善美聯誼會結合在地公益團體，將可造福在地民眾和弱勢團體。

擺脫以往「反共」訴求，轉型後的救國團聚焦公益、教育、服務與健康4大志業，近年更在每年10月底團慶時辦理「全國公益日」活動。葛永光表示，救國團已獲得近千個公益團體和40多名跨黨派立委連署，向衛生福利部申請，將每年10月第3個星期六訂為「全國公益日」，如獲同意，到時將發表宣言。

金門縣真善美聯誼會首屆會長由在地特產業負責人洪慧玉擔任，她致詞表示，將利用這個平台，在打造幸福家庭之餘，同時強化婦女生涯教育，培養婦女領導者。

前來觀禮的金門縣副縣長李增財表示，自己今年70歲，和救國團同齡；他笑說，也只有真善美聯誼會有辦法讓金門各行各業女性菁英，齊聚一堂。（編輯：黃世雅）1110723