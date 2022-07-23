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花蓮縣長徐榛蔚快篩陽確診 輕微咳嗽居家隔離

2022/7/23 17:02（7/23 17:41 更新）
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花蓮縣長徐榛蔚23日表示，22日下午參加活動後出現輕微咳嗽，經快篩陰性，為求謹慎仍取消所有公開行程，本日再次快篩，「出現2條線了」，呈陽性反應。圖為徐榛蔚22日出席教育希望工程公費留美活動記者會。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年7月23日
花蓮縣長徐榛蔚23日表示，22日下午參加活動後出現輕微咳嗽，經快篩陰性，為求謹慎仍取消所有公開行程，本日再次快篩，「出現2條線了」，呈陽性反應。圖為徐榛蔚22日出席教育希望工程公費留美活動記者會。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年7月23日
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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）花蓮縣長徐榛蔚昨天下午出現輕微咳嗽症狀，立即取消公開行程，今天下午快篩陽性，確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前身體狀況良好，將依照防疫規定，在家隔離。

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徐榛蔚今天透過臉書粉絲專頁表示，昨天下午參加活動後，出現輕微咳嗽狀況，經快篩為陰性，為求謹慎，立即取消所有公開行程，今天再次快篩，「出現2條線了」，呈陽性反應。

花蓮縣原住民族聯合豐年節昨天起一連3天在花蓮縣體育館旁大草坪舉行，昨天開幕式徐榛蔚因身體不適未出席，由副縣長顏新章代表；徐榛蔚邀請未能出席的民眾，和她一起透過電視或粉絲專頁線上參與。（編輯：郭諭儒）1110723

徐榛蔚
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