高雄阿嬤生前樂助人 子女捐420萬元遺產做公益

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高雄阿嬤莊吳蓮昭年輕時曾擔任幼稚園老師（圖），喜歡孩子，也經常幫助弱勢家庭，去年過世，子女今年以其名義將新台幣420萬元遺產捐給伊甸基金會。（莊夙榆提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月25日

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）莊吳蓮昭阿嬤生前時常幫助弱勢家庭，子女在今年母親節前夕，以其名義捐出420萬元遺產給伊甸基金會，這筆善款部分已用於購置交通車，接送高雄市偏鄉地區慢飛天使到早療中心學習。

「她總是心疼沒有媽媽的小孩。」長年支持伊甸的捐款人莊夙榆說，母親年輕時是一名幼兒園老師，喜歡孩子，也經常幫助弱勢家庭，在鄰里常與人為善，辛勤持家數十載，和父親一起創業，全心全意照顧養育子女。

莊夙榆說，有次自己和母親分享伊甸募款音樂會中發展遲緩兒學習的片段時，母親有感而發說，偏鄉還有這麼多需要關懷的孩子，「如果妳有能力付出時，不要猶豫，要持續將愛傳承。」

莊夙榆說，去年母親過世後，姊妹整理母親遺物時，突然想起母親「將愛傳承」的叮嚀，因此今年5月母親節前夕，姊妹們決定以母親的名字莊吳蓮昭，捐出遺產新台幣420萬元給伊甸基金會，一圓母親心願。

伊甸基金會日前在旗山早療中心舉辦結業式活動，並感謝莊吳蓮昭遺愛人間，為早療中心添購新車，莊夙榆也代表參加畢業典禮暨捐車儀式。

伊甸基金會旗山早療中心主任許廷安表示，旗山早療中心原本交通車的車齡己逾10年，安全性堪虞，獲贈全新交通車後，盼偏鄉慢飛天使能在交通車接送下，延續療育學習計畫，邁向未來成長之路。（編輯：黃世雅）1110725