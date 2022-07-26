北市銀髮族運動會10/1登場 即日起開放報名

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）台北市體育局今天表示，專屬長者的2022台北市銀髮族運動會將在10月1日登場，此次除了田徑及趣味競賽外，特別推出射箭及地板滾球兩項運動體驗，即日起開放報名。

台北市體育局今天發布新聞稿表示，運動不是年輕人的專利，專屬長者的運動盛會「2022台北市銀髮族運動會」10月1日將在台北體育館、台北田徑場登場，即日起至8月5日開放報名，歡迎所有60歲以上民眾共襄盛舉。

體育局說明，此次運動會分為3大主軸，包含結合日常生活動作、考驗手眼協調及團隊合作的趣味競賽，還有200公尺、400公尺和12分鐘跑走3項田徑賽，以及射箭、地板滾球2項民眾較少有機會接觸的運動體驗。

體育局指出，運動會上還有飛鏢體驗、科技運動及健康宣導等攤位，更多資訊可上「臺北市銀髮族運動會」臉書粉絲專頁查詢，或洽各區公所民政課。

此外，體育局表示，即日起至31日，同時召募銀髮族運動會宣傳大使「不老勁舞團」，只要敢秀、敢展現自己，鼓勵民眾報名徵選，一同在運動會當天帶領大家重返青春。（編輯：張銘坤）1110726