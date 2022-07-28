新北市兒童藝術節29日揭幕 星際空間夢幻童趣

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市文化局表示，，兒童藝術節將於29日登場，燈光互動藝術裝置「泡泡探勘隊」及斯巴達小勇士體驗營最受期待。市民廣場及市府化身星際空間，也有「太空飛梭」聲光秀。

新北市政府文化局表示，今年兒藝節開將於29日晚間7時開幕演出，邀舞鈴劇場演出「生命之光」，以音樂劇創作與聲光，融合音樂、舞蹈、馬戲和多媒體科技藝術，描述生命中最原始純真的初心。

文化局表示，兒童藝術節囊括實體與線上活動，超過50種節目或體驗，強調多元、跨界及參與。「泡泡探勘隊」由藝術家李文政打造，透過燈管、招牌等元素，營造獨特且亮眼的濃厚台式風格作品。

李文政表示，這次作品以飛行器的意象融入泡泡、砂礫坑、推車等互動設計，加上燈光變換，營造極富童趣的繽紛沉浸式氛圍，是針對兒藝節活動特性的重要嘗試。

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文化局說，今年兒藝節藝術裝置還包括「觀月計畫」，及具聲光效果的「太空飛梭」、「宇宙隧道」等，將市政府前市民廣場及市府大廳打造的星際空間也是一大看點。民眾熟知的竹筍地標化身為「太空飛梭」，搭配聲光及煙霧特效，如同火箭升空定時點亮廣場夜空。市府大廳的「光年跑步機」邀民眾太空訓練。

文化局說，開幕當天活動現場與任一藝術裝置拍照，於文化局臉書Facebook粉絲團指定貼文留言，有機會獲得限量文創品，詳細活動訊息可上活動官網。（編輯：張銘坤）1110728

2022新北市兒童藝術節將於29日開幕，市府市民廣場藝術裝置「太空飛梭」等28日已陸續就定位，將廣場打造成星際空間，等待大小朋友造訪同樂。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年7月28日