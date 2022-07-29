虎尾中元文化祭登場 冰雕肉山炮城古禮拜好兄弟

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農曆7月到，雲林縣虎尾鎮7大普度區29日聯合開香為2022虎尾中元文化祭拉開序幕，7區依循傳統「街仔普」擺設冰雕、肉山等宴請好兄弟，並舉辦鬼月系列活動。中央社記者姜宜菁攝 111年7月29日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣29日電）今天農曆7月1日俗稱鬼門開，雲林縣虎尾鎮7大普度區聯合開香為中元文化祭拉開序幕，7區依循傳統古禮「街仔普」擺設冰雕、肉山、炮城等祭拜好兄弟，並舉辦鬼月系列活動。

虎尾中元文化祭保留傳統古禮「街仔普」特色，分為東、西、南、北、中、德興、福德等7區，各區普渡擺設各具特色，包括北區冰雕、東區炮城、南區肉山，此外各區還設置「看桌」的祭祀擺設，有五穀雜糧桌、美食點心、蔬果雕料理等琳琅滿目，有「北基隆、南虎尾」美譽。

虎尾鎮中元文化祭受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響已停辦2年，今年復辦，7區聯會今天舉辦開香祭典，雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠等人出席。

張麗善致詞時表示，今年擴大辦理的虎尾中元文化祭活動非常豐富、精彩，除虎尾鎮公所構思規劃一系列的鬼月活動外，雲林縣府也將在虎尾鐵橋舉辦點燈活動，希望能讓下一代更加重視傳統文化，懂得慎終追遠，這是中元文化祭最重要目的及意義。

丁學忠指出，虎尾中元文化祭除傳統全豬、全羊的「結肉山」、冰雕、果雕、捏麵人、巧克力神像外，還有炮城與煙火施放、光雕火舞秀定時演出，絕對比往年更加熱鬧、精彩。

丁學忠說，鎮公所另規劃鬼月系列活動，包括鬼月驚悚密室逃脫、潑水電音趴、情人節演唱會、鬼月趣味競賽、街頭藝人表演、七月半限定音樂趴等，晚上還有3大夜景虎尾圓環素還真、鐵橋、百年水塔及涌翠閣光雕燈光秀。

虎尾鎮公所提醒，活動期間維持中央防疫標準，所有參加民眾須配戴口罩，一起做好防疫工作，保護自己也保護他人。

「街仔普」是由街巷做生意的老闆或攤販準備好牲禮在中元節時集中拜拜。（編輯：戴光育）1110729