沈慧虹拋青創政見 發創業勇氣金

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（右）30日提出政見「青創勇氣金」表示，未來將針對40歲以下創業青年，每年提供100個名額，補助每月最低生活費的1.5倍、約2萬多元，盼幫年輕人加油，讓青年勇敢逐夢。（沈慧虹競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年7月30日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天宣布「青創勇氣金」政見，未來將每年補助100名創業青年，每月最低生活費1.5倍，約新台幣2萬多元，讓青年在新竹安居樂業。

沈慧虹認為「人是所有政策的核心」，今天提出「青創勇氣金」構想，將針對40歲以下創業青年，每年提供100個名額，補助每月最低生活費的1.5倍、約2萬多元的「青創勇氣金」，幫年輕人加油，讓青年勇敢做夢，希望大家一起努力，讓舊城復興。

沈慧虹說，繼上週以來陸續宣布推動「東門町造市計畫」、「特色街區風貌計畫」，昨天也舉辦大成街客廳會，與青年店家討論青年創業議題。「活絡舊城區」是政府、店家、在地青年一致目標，也是共同願景，政府應盡最大努力，提出各項可落實政策，達到舊城再生目標。

沈慧虹強調，要做青年最大靠山，青年願意返鄉安居，樂業就交給她來幫忙，讓青年無後顧之憂在新竹「安居樂業」、創造無限可能。

沈慧虹上午走訪舊城區這間知名貝果專賣店，老闆童勇龍是土生土長的新竹人，從小住在舊城區。他向沈慧虹介紹店內熱銷商品，其中的「十萬伏特」司康名字發想於自己喜愛的寶可夢動畫，店內風格也依此打造。

童永龍2018年從餐車做起，進而慢慢貼近新竹這塊土地，接觸更多在地人，今年春天在大同路上開了這家貝果專賣店，透過與在地青年店家合作、串連，希望能讓從小生長的舊城區恢復光彩。

包括新竹市議員陳建名、劉康彥、施乃如、市議員參選人劉彥伶、楊玲宜、林盈徹都出席青創政策記者會，共同交流討論青年創業議題。（編輯：孫承武）1110730