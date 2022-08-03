林智堅宣布育兒3政見 加碼補助鼓勵生育

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（中央社記者葉臻桃園3日電）民進黨桃園市長參選人林智堅今天公布育兒3政見，包括托育補助加碼、延長托育時間，以及結合親子館佈建定點臨托。林智堅表示，盼能讓年輕的爸媽們敢生，孩子得到最好的照顧。

林智堅今天上午參訪虹橋托嬰中心後，針對育兒政見進行發表，接受媒體聯訪時他表示，桃園是年輕的城市，育兒政策格外重要，選在父親節前公布育兒3利多，希望能讓年輕的爸爸媽媽們敢生、願意生，而且讓孩子得到最好的照顧環境。

林智堅說，未來他當市長之後，將對托育補助再加碼，在中央的0到6歲國家一起養政策外，再補助送托保母新台幣1000元、托育中心2000元：托育時間也會延長，經費由桃園市政府補助；希望結合現在桃園市已有的21處親子館，佈建定點臨托，讓爸爸媽媽有多一點喘息時間。

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林智堅也說，期盼選舉能夠儘早回到正軌，不只有抹黑造謠，而是端出牛肉政見，讓桃園市民有更好的選擇。針對國民黨桃園市長參選人張善政今天沒有公開行程，他認為，「有理走遍天下，抹黑寸步難行」。

針對中國海關總署暫停台灣多家食品廠產品進口。林智堅表示，看的出中國的蠻橫，也很遺憾張善政沒有針對這件事表態，或是針對國家的主體、台灣的利益提出看法，態度都比較模糊。（編輯：李錫璋）1110803