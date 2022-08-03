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中共軍演影響作業 琉球區漁民延期出港

2022/8/3 14:06
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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中共解放軍宣布4日起在台灣周邊6個海域軍演，屏東東港漁業電台今天廣播提醒作業漁船避開演習海域，也有琉球區漁民因此延期出港。

中共解放軍宣布，4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。

琉球區漁會總幹事蔡寶興告訴中央社記者，得知中共軍演訊息後，通知訊息讓漁民掌握，希望能避開軍演區域，目前附近海域作業的漁民心情也都忐忑不安；現階段最怕的就是中共軍演若成常態，那會直接影響漁民海洋作業權益，到時「頭就昏了」。

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東港區漁會總幹事鄭鈺辰表示，目前是漁汛交接期，加上對流旺盛跟颱風影響，出海船隻本來就不多，偶有漁船至西南海域作業捕皮刀魚等，作業漁船少數，漁業電台接獲漁業署通報後，持續以廣播提醒漁船於此時段避開。

琉球洪姓漁民則說，近期因漁汛期大多在東邊海域，將船從小琉球駛往宜蘭南方澳，原本預計5日或6日要出港到花蓮海域抓鮪魚、旗魚，得知軍演訊息後，雖然作業海域不受影響，但為了安全，將出港日期延至8日過後，也已經訂好車票返鄉，「就當給自己放假」。（編輯：陳仁華）1110803

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