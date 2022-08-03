中國禁止進口影響廠商 中市、新北市研擬對策

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（中央社記者郝雪卿、黃旭昇3日綜合報導）中國宣布禁止台灣多項商品及農漁產品進口，台中市政府今天表示，中市有多家廠商受到影響，市府將設置專線與單一窗口，輔導廠商拓展東南亞及其他市場，協助產業因應衝擊。

中國海關總署宣布暫停台灣地區柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入。各地政府單位急切關心業者狀況，除了台中市提出研擬對策外，新北市長侯友宜今天上午也在市政會議後接受媒體聯訪表示，他已責成農業等相關單位，瞭解新北市到底有多少廠商受到影響。

對於中國海關總署8月1日突然公告，台灣未完成生產企業註冊更新的業者「暫停進口」，今天再增加柑橘類品項，經台中市政府緊急調查相關資訊後統計，台中企業因未完成註冊而遭暫停進口的廠商約120家，包括糕餅、咖啡、柑橘等產業。

台中市政府透過新聞稿表示，因應美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國宣布制裁措施，市長盧秀燕雖因腿部手術在醫院住院治療中，仍相當關心台中產業受衝擊影響，第一時間指示市府各局處了解產業情況，並制定因應措施，減緩衝擊。

盧秀燕則在臉書貼文指出，雖在醫院，第一時間責成市府團隊，統計台中企業可能受到衝擊，其中伴手禮、糕餅、健康食品較有影響，至於茂谷柑雖然也在品項之中，占產量約1%，即便比率不大，1%的產量都有可能影響市場價格，市府也會謹慎因應。

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盧秀燕表示，市府已經啟動3項措施，降低對民生經濟的衝擊，包含成立輔導專線、8月舉辦糕餅咖啡伴手禮展售會、啟動購物節專案。

市府指出，中市受影響的農產品主要為柑橘類，統計目前僅少部分茂谷柑有外銷中國約202公噸，但僅占台中柑橘總生產量不到1%。將持續協助國內行銷，也將加強拓展東南亞等其他市場，並輔導農民在平台上架販售，同時研發果汁、水果酒、冰品及陳皮等多元產品，進一步減緩衝擊。（編輯：黃世雅）1110803