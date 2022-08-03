共軍4日起軍演 花蓮賞鯨船不受影響照常出海
2022/8/3 19:23
（中央社記者張祈花蓮縣3日電）中共解放軍4日中午起將於台灣周邊6海域進行軍事演訓行動，正值暑期賞鯨旺季，花蓮賞鯨業者表示，演訓位置與賞鯨地點相差很遠，賞鯨船不受影響，會照常出海。
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）抵達台灣後，中共解放軍宣布，自4日中午12時至7日中午12時，將於台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。
花蓮區漁會今天下午接獲交通部航港局來函，指共軍公布於台灣周邊海域進行軍演因應措施，呼籲軍演期間相關船隻避開演習區域，改以替代航線方式進出花蓮港及和平港。
花蓮區漁會指出，目前是出海淡季，且軍事演練多屬公海，非經濟海域，漁民影響不大，仍會提醒出海船隻注意航行安全。
同樣有出海需求的賞鯨業，目前也不受影響。賞鯨業者呂世明表示，確實有接到遊客詢問軍事演練是否影響出海行程，目前沒有接獲海巡禁航通知，演練期間賞鯨船都會照常出海。
業者王登義接受媒體聯訪指出，花蓮共5家賞鯨業者，7月旺季每天約1500人次出海量，這2天確實有減少，推測天氣影響是主因，加上幼兒園開學，遊客量減少。
王登義表示，目前正值飛旋海豚、熱帶斑海豚出沒旺季，仍呼籲遊客把握假期出海賞鯨。（編輯：陳仁華）1110803
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