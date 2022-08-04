高雄輕軌告白列車蜜柑號首航 車身滿布愛的留言

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高雄輕軌在8月4日七夕情人節推出「蜜柑號」告白列車，挑選48個兼具創意與情感的民眾留言，彩繪在車身上，上午舉行首航活動。（高雄捷運公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月4日

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）今天是七夕情人節，高雄輕軌推出「蜜柑號」告白列車，挑選48個兼具創意與情感的民眾留言，彩繪在車身上；今天上午舉行首航活動，邀寫下留言的民眾來與列車合影留念。

迎接台灣文博會及台灣設計展在高雄，高雄捷運公司與聯邦銀行合作，在七夕當天推出首發高雄輕軌「蜜柑號」告白列車，事先公開徵稿，挑選48個兼具創意與情感的民眾留言，再將這些留言彩繪在車身上。

「蜜柑號」告白列車今天起行駛到11月3日，今天上午舉行首航活動，還邀獲選留言的民眾與告白對象到場，在列車前合影，留下紀念。

高雄捷運公司表示，此次入選的告白留言，有對情人及另一半告白，也有父母對子女、孫子對祖父母告白，甚至全家海神隊也投稿向球迷告白。

還有一名郭先生留言寫給2名女兒的未來女婿：「女兒是我的掌上明珠，如果你敢欺負，我會像一拳超人一樣給你一拳。」郭先生今天也帶著年僅11歲和8歲的2名女兒來與列車合照留念，說將來要在女兒的婚禮上播放。

參加蜜柑號告白列車首航的民眾，今天也一同搭車前往距離愛河灣最近的輕軌C11真愛碼頭站，欣賞漂浮在愛河灣上的6個人氣貼圖角色實體放大版。

高捷公司總經理王亞洲表示，高雄捷運在經營運輸本業之餘，近年來跨足動漫及文創產業，高捷的貓站長蜜柑更是當家主力IP。今年文博會首度移師高雄舉行，高雄捷運與高雄輕軌也參展，展現文創實力。（編輯：謝雅竹）1110804