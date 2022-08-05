議員指新生棒球場牛棚安全不足 北市府：設防護牆

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（中央社記者劉建邦台北5日電）台北市議員陳炳甫指出，北市府花費新台幣1050萬元整修新生公園棒球場，卻發生牛棚柱子基座包覆墊太薄等情形。北市體育局今天表示，會改善，初步規劃將設高180公分防護牆。

國民黨籍北市議員陳炳甫、王鴻薇上午在新生公園棒球場召開記者會。陳炳甫說，北市府花費1050萬元整修新生公園內的新生棒球場，不過因球場原本面積較小，投手練習牛棚只能設在左右外野旁空地。

他指出，體育局在新生公園棒球場牛棚位置，僅圍起綠網，卻未包覆柱子、基座，且捲網器外露，恐釀球員受傷。7月初建議體育局在球場整修期間，找專業裁判或棒球協會到場了解需求，台北市體育總會棒球協會會勘後提出，包含覆蓋牛棚基座、暫時拆除捲網器等建議。

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陳炳甫說，事後在北市議會質詢時曾提醒體育局，應考量球員安全，但體育局的改善作為，卻只以薄軟墊包覆基座、柱子、捲網器，根本未顧及球員安全。

出席記者會的北市體育局運動設施科技正盧律全回應，新生棒球場目前仍在施工階段，預定8月底完工，會做好相關安全防護設施，才會開放場地，初步規劃兩邊牛棚外側將設置高180公分防護牆，預定20日開始施作。（編輯：李錫璋）1110805