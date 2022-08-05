城鄉無落差 高市公園遊具安全改善經費一次到位

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高雄市長陳其邁重視公園遊憩設施，要求工務局盤點全市公園及評估可設置特色兒童遊戲場；今年市府編列新台幣7.92億元預算，力拚今年底新增33處中大型特色遊戲場，並改造公園既有454處兒童遊戲場，以符合相關安全規範。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月5日

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）高雄市長陳其邁重視公園遊憩設施，指示工務局盤點全市公園及評估可設置特色兒童遊戲場，不能有城鄉差距。今年編列經費7.92億元，力拼今年底新增33處中大型特色遊戲場。

另外，一次編足經費，全面改造公園既有454處兒童遊戲場，符合衛福部最新安全規範，朝明年1月前遊具合格率百分百目標邁進。

依衛福部「兒童遊戲場設施安全管理規範」，公園綠地附設兒童遊樂設施，設計、製造、安裝、檢查及維護都須符合國家標準規範，並經主管機關審核完成備查，防止兒童發生意外。各縣市政府應針對民國106年1月25日前已設置的兒童遊戲場設施，辦理檢驗及改善，並於112年1月24日前完成備查。

高雄市政府工務局長楊欽富說，高雄幅員遼闊，轄管公園、綠地及兒童遊戲場合計多達825處，其中附屬兒童遊戲場計454座，已於去年全面清查檢驗完成；其中有365座既有設置遊戲場無法符合106年衛福部修訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」，有待更新改善設施。

公園內的兒童遊戲場每日由工務局養護工程處巡檢及維護，遊具改善費用由公園場域維護管理經費提撥，往年並無專款編列更新汰換費用。

陳其邁責成今年編列編列7.92億元。其中，除新增33處中大型特色遊戲場，且包含改造365座既有未備查小型遊戲場費用，史無前例經費一次到位。目前養工處已完成所有待改善遊具發包作業，朝百分百合格備查率邁進。

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養工處今天新聞稿表示，今年建置33處的中大型特色遊戲場，規劃階段舉辦公民參與說明會，同時也透過小朋友手作工作坊，聆聽孩子們聲音，符合聯合國兒童權利公約，落實兒童表意權；此外，365座待改善小型遊戲場也徵詢里長意見，與地方及民間團體攜手打造高雄特色及安全的遊戲場。

依養工處資料，包括湖內區公3公園、鳳山區五甲國宅公6公園，以及前鎮區第70期籬子內公園已完工啟用，頗受好評，近期再開放大寮運動園區兒童遊戲場，10月前鎮區也有超大型特色公園啟用。（編輯：孫承武）1110805