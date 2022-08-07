從幫妹妹綁頭髮到喜歡美髮 林怡萱技能奪金

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高雄市路竹高中國中部學生林怡萱國中時期就在髮廊打工貼補家用，並照顧2個妹妹，從小幫妹妹們綁頭髮逐漸綁出了興趣，她開始用心鑽研美髮，在全國技能競賽奪得青少年組美髮職類金牌獎。（高雄市政府教育局提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月7日

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）從小幫妹妹綁頭髮到喜歡上美髮，高市路竹高中國中部學生林怡萱在全國技能競賽大放異彩，在新娘包頭、剪染造型2項美髮技能表現創意、純熟技巧，勇奪青少年組美髮職類金牌獎。

林怡萱年初代表路竹高中參加高雄市家政群美髮組技藝競賽，榮獲第1名殊榮，取得代表高雄市參加於7月31日到8月7日在彰化舉行的第52屆全國技能競賽參賽資格。用心學習不負眾望，再度擊敗來自全國的美髮技藝好手，一舉奪冠，勇奪青少年組美髮職類金牌獎，

高市府教育局今天新聞稿表示，林怡萱是在新娘包頭、剪染造型2項美髮技能展現優秀技巧，在有限時間完成自行設計美髮與剪染整體造型。其中，新娘包頭就有不少來自為妹妹們綁頭髮的基本功。

林怡萱國中時期就在髮廊打工貼補家用，同時照顧2個妹妹；但最令她傷腦筋的是妹妹從小頭髮就長得快又長，從妹妹幼稚園開始，就要幫妹妹們綁頭髮，多年下來綁出了興趣，從簡單馬尾，再到繁雜的麻花辮、公主頭等都難不倒她，就這樣喜歡上了美髮，開始用心鑽研美髮技能。

國中科的技藝科程，讓她有機會接觸到美髮學習技能，除了學校高職老師的指導，優秀的美髮技能也來自打工時職場的經驗。林怡萱說，妹妹以前也會嫌她頭髮綁得不好看，所以開始自學，之後學校技藝課程讓她找到學習方向，學習變的更多更廣，現在妹妹的頭髮，她隨時都能綁得很美。

她說，感謝樹德家商老師指導，開啓她走入美髮的世界，賽前也為她加緊練習，才能在高雄市、全國取得第1名成績。今年即將升高中的林怡萱將就讀樹德家商美容美髮科，未來希望在美髮美容能有一片天地。

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目前正值暑假期間，消息傳回校園，師生與有榮焉。校長盧正川說，林怡萱家境不寬裕，但學習態度正向，成績從入校後一路提升，目前達全校排80幾名，認真又負責的個性，同學們推選她擔任班長；認真向學、尊敬師長與友愛同學，尤其她在喜愛的美髮領域展現極大的熱情與虛心受教，獲得金牌真的是實至名歸。

林怡萱今年畢業領了學校許多項獎項，包括模範生獎、技藝優良課程獎、熱心公益獎，以及擔任領取班級畢業證書代表，表現受到師生肯定。老師們都祝福她畢業後用心投入自己有興趣的事物，發揮所長並努力學習，證明只要有心堅持，每個人能闖出一片天。（編輯：孫承武）1110807