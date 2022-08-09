林佳龍拋免費裝假牙 侯友宜：保有真牙最重要

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（中央社記者高華謙新北9日電）民進黨新北市長參選人林佳龍提出長者免費裝假牙政策。新北市長侯友宜今天說，保有真牙最重要，有補助弱勢族群裝假牙、設置銀髮俱樂部等讓長者開心生活，牙齒只是其中一部分。

民進黨新北市長參選人林佳龍昨天在社群網站臉書（Facebook）貼文指出，如果當選，計劃每年編列新台幣5億元預算，用4年20億元幫65歲以上長者免費裝假牙。

侯友宜上午出席新北8月治安會報前接受媒體聯訪表示，補助弱勢族群裝假牙不但是新北政策，也是中央目前目標與方向，新北也提供長者銀髮俱樂部、關懷照顧據點與衛生醫療站，以這種方式讓長者在新北開心生活才是最重要的。

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新北市政府衛生局長陳潤秋透過新聞稿表示，新北65歲以上長者有至少20顆牙齒比率為63%，優於全國；至於完全沒牙齒比率僅0.5%到3.3%。幫助長輩照顧好真牙才是好政策，至於中低收入戶需要裝假牙，一直都給予補助。

媒體詢問是否積極與其他縣市交流、或計畫與中國國民黨主席朱立倫到其他縣市輔選？侯友宜說，只要對新北與其他縣市民好，都會互相觀摩合作，但每個議題都與新北和其他縣市政有關，完全以市政為主軸，希望其他縣市好、新北好及大家更好，國家發展未來會更好，這最重要。（編輯：李錫璋）1110809