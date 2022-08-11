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蔣尚義：加入中國中芯決定錯誤 是一生中愚蠢的事
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紙錢減量台中市廟宇配合不到2成 市府將協談

2022/8/11 17:46（8/11 18:21 更新）
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民進黨籍台中市議員張玉嬿（右2）等多名市議員11日在議會質詢時，盤點台中市推行紙錢減量集中燒績效，指全市登記立案廟宇978家，集中清運僅181家，配合者不到1/5。中央社記者趙麗妍攝 111年8月11日
民進黨籍台中市議員張玉嬿（右2）等多名市議員11日在議會質詢時，盤點台中市推行紙錢減量集中燒績效，指全市登記立案廟宇978家，集中清運僅181家，配合者不到1/5。中央社記者趙麗妍攝 111年8月11日
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（中央社記者趙麗妍台中11日電）台中市政府自訂紙錢減量及集中燃燒辦法，有市議員指出，全市登記立案廟宇978家，集中清運僅181家，配合不到1/5，台中市政府表示，宮廟屬於民間信仰，會持續協談。

台中市議會今天召開民政業務質詢，民進黨籍台中市議員張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任、黃守達今天關心，台中市政府自訂紙錢減量及集中燃燒辦法。

張玉嬿指出，依中市宗教場所紙錢減量及集中燃燒辦法，可交給清潔隊集中處理，應該分年減少紙錢使用量，每年採購總量應較前一年度降低至少2%，但全市登記立案廟宇978家，集中清運僅181家，不到1/5。

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她批評，紙錢自民國108至110年分別減量1.47%、1.26%、1.22%，目標達成率逐年下滑，連台中審計處都要求應更積極，市府竟連自訂目標都沒能力達成，紙錢減量政策跳票、不及格，依照此趨勢，50年也沒有辦法趨近於0。

民政局長吳世瑋表示，台中市紙錢燃燒總量108年為3675公噸，109年為3392公噸，降低近8%，110年更大幅下降至1610公噸，降低近53%，今年統計到目前為止也只有787公噸，比110年同期減少447噸降低逾35%，燃燒總量大幅減少，會持續推動。（編輯：卞金峰）1110811

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