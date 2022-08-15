原住民釀3瓶小米酒挨罰5萬 中市府：有販賣行為

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）原住民文化家戶都會釀製小米酒，台中市梨山地區一名原住民因釀製小米酒，3瓶酒挨罰新台幣5萬元，台中市政府表示，有販賣行為，所以開罰。

台中市議會今天召開財經業務質詢，無黨籍市議員朱元宏指出，原住民文化中家家戶戶都會製作小米酒，梨山地區經營果園的原住民，釀製小米酒竟遭市府開罰，稽查小組會同警察前往，3瓶酒開罰5萬元。

朱元宏認為，原住民以傳統方式釀酒，產酒量不大，大家到果園遊玩時，覺得不錯就買一瓶，跟菸酒販賣條例的精神應不違背，不會影響國家專賣利益，何必開罰，可以用勸導方式。

台中市政府財政局表示，依照菸酒管理法規定，允許私釀酒，但不能超過100公升，果園釀製1.5公升，雖然量不多，但現場稽查發現販賣行為，所以給予裁罰。（編輯：郭諭儒）1110815