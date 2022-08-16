議員指台北路樹染病普查需逾2年 市府將提升人力

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（中央社記者劉建邦台北16日電）台北市議員簡舒培今天指出，北市發生多起路樹倒塌，多因感染褐根病，依現有人力及預算，全市20萬棵路樹約需2至3年才能檢測完畢。北市公園處表示，將提升人力及加強專業訓練。

台北市議會工務部門定期大會今天下午召開會議，民進黨台北市議員簡舒培質詢指出，大安區新龍公園在7月30日凌晨發生2棵樹木倒塌，釀多輛汽機車受損，北市府事後發現，這2棵樹木是感染褐根病。

簡舒培表示，根據資料顯示，北市自公元2018年至今年7月31日止，共有457棵路樹倒塌，其中有217棵是感染褐根病，地區以松山區、大安區、內湖區名列前茅，而這是市府已發現感染褐根病的樹木地點，但未檢驗樹木要如何處理？

她指出，由於巡查員素質不齊，恐無法查出感染褐根病樹木，而北市府編預算新台幣256萬元巡查20萬棵樹木約需2至3年才能檢測完畢，應爭取增加檢測全市樹木預算及擴大訓練偵測犬。

國民黨台北市議員耿葳質詢表示，457棵路樹倒塌，其中一半是位在公園，除危害市民安全也損壞車輛，波及103輛車輛受損，應檢討人力不足及要公開褐根病熱區等政策。

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台北市政府公園路燈工程管理處表示，自2018年至今年7月31日止，行政區發生樹倒原因以感染褐根病最多，占47%。針對路樹倒塌，會補充巡查人力、強化巡查員教育訓練、定期辦理樹木健檢、改善樹木棲地環境等方式降低倒塌風險。

公園處指出，在提升巡查員人力部分，會從55人增加至115人，且每年須接受樹木安全評估等教育訓練，也會定期辦理公園及人行道樹木檢驗，並依風險等級辦理改善或定期追蹤檢視土壤排水等狀況；針對疑感染褐根病樹木會加強巡查，提升至每個月2次。（編輯：戴光育）1110816