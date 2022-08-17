更多編輯台推薦新聞：
入夏後颱風難接近台灣 氣象專家賈新興分析3原因
生活

入夏後颱風難接近台灣 氣象專家賈新興分析3原因

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子
兩岸

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉
娛樂

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉

專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人
國際

專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
艾成墜樓亡享年40歲 2天前發文嘆愛是最難功課
首頁 / 地方

勞動部8/20辦台南銀髮就業徵才 逾8成職缺免經驗

2022/8/17 11:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南17日電）台灣進入高齡社會，銀髮族勞動力不可缺；勞動部雲嘉南分署20日將在台南永華國民運動中心舉辦銀髮就業徵才，多家企業共提供逾500個職缺，8成以上免經驗，讓高年級生重返職場。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天發布新聞稿指出，雲嘉南分署20日將在台南永華國民運動中心2樓綜合球場舉辦銀髮就業徵才活動，此次徵才著重開發銀髮族群適性職缺，包括管理職、白領職缺及部分工時職缺。

銀髮就業徵才職缺中，強調「三不」的不輪班（大夜班）、不久站（收銀員）、不重勞力（長時間徒手搬重物）的非典型態計時職缺170個、正職職缺近350個，以符合高齡者不同的工作需求，活化人力運用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

參與銀髮徵才企業，包括王品集團、麥當勞、摩斯漢堡、統一超商、全家、特力屋、大潤發、東東餐飲、台南安平雅樂軒酒店、十鼓文創、璨揚企業、福安工業、東信輕金屬等18家廠商。

職缺項目涵蓋門市儲備主管、木作手創教學專員、導覽員、內外場服務員、銷售專員、客服人員、品保專員、財務會計、各類工程師等，其中逾8成免經驗，另有企業開出最高月薪50K，徵求生產部課長和倉儲課長。（編輯：李錫璋）1110817

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族