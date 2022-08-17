小社區大玩咖 台中5條文化旅遊路線探訪美景美食

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台中市文化局17日在西屯區惠來里福德祠舉辦「2022台中市社區深度文化之旅記者會」，推出5條深度旅遊路線，將社區文史、生態、產業等特色串聯，帶領民眾走進社區探訪只有在地人才知道的美景與特色美食。（台中市文化局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年8月17日

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）隨著疫情趨緩，台中市文化局今天宣布以「小社區大玩咖」為題，啟動社區深度文化之旅活動，推出5條深度旅遊路線，19日上午9時起開放網路報名，邀訪美景及品嚐美食。

文化局今天在西屯區惠來里福德祠舉辦「2022台中市社區深度文化之旅記者會」，由中市文化局副局長曾能汀踩動腳踏車，宣告深度之旅啟程，參與的社區也到場設攤展示，號召大小朋友一起來社區當「玩咖」。

曾能汀會中致詞表示，台中市社區營造成績在全國名列前茅，社區各有特色，最直接感受人文特色的方式，就是參加社區深度文化之旅，每條路線由社區用心規劃，並經文化局挑選，歡迎民眾網路報名，走入社區體驗豐富人文景觀。

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文化局指出，台中市社區深度文化之旅去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情取消，今年消息一推出，就已收到不少民眾詢問，將社區文史、生態、產業等特色串聯，帶領民眾走進社區探訪只有在地人才知道的美景與特色美食。

文化局表示，今年社區深度文化之旅跨越5個行政區、規劃5條在地社區深度文化體驗路線，每條路線各開辦2梯次，包含大甲區「浪漫藍帶 蔥滿愛」、大雅區「麥遊金色穗稻」、和平區「大甲溪生態走廊能源教育之旅」、外埔區「甲安埔走讀─百果微醺」及「甲安埔走讀─邱比特敲門」，19日上午9時起開放網路報名，邀請民眾8月至10月走訪特色景點、品嘗社區特色農產品。（編輯：郭諭儒）1110817