更多編輯台推薦新聞：
袋狼絕跡近1世紀 科學家著手研究讓牠「復活」
科技

袋狼絕跡近1世紀 科學家著手研究讓牠「復活」

入夏後颱風難接近台灣 氣象專家賈新興分析3原因
生活

入夏後颱風難接近台灣 氣象專家賈新興分析3原因

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子
兩岸

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉
娛樂

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片》中國爛尾樓住戶現狀 BBC：缺水斷電盥洗都有問題
首頁 / 地方

小社區大玩咖 台中5條文化旅遊路線探訪美景美食

2022/8/17 17:03（8/17 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市文化局17日在西屯區惠來里福德祠舉辦「2022台中市社區深度文化之旅記者會」，推出5條深度旅遊路線，將社區文史、生態、產業等特色串聯，帶領民眾走進社區探訪只有在地人才知道的美景與特色美食。（台中市文化局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年8月17日
台中市文化局17日在西屯區惠來里福德祠舉辦「2022台中市社區深度文化之旅記者會」，推出5條深度旅遊路線，將社區文史、生態、產業等特色串聯，帶領民眾走進社區探訪只有在地人才知道的美景與特色美食。（台中市文化局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年8月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中17日電）隨著疫情趨緩，台中市文化局今天宣布以「小社區大玩咖」為題，啟動社區深度文化之旅活動，推出5條深度旅遊路線，19日上午9時起開放網路報名，邀訪美景及品嚐美食。

文化局今天在西屯區惠來里福德祠舉辦「2022台中市社區深度文化之旅記者會」，由中市文化局副局長曾能汀踩動腳踏車，宣告深度之旅啟程，參與的社區也到場設攤展示，號召大小朋友一起來社區當「玩咖」。

曾能汀會中致詞表示，台中市社區營造成績在全國名列前茅，社區各有特色，最直接感受人文特色的方式，就是參加社區深度文化之旅，每條路線由社區用心規劃，並經文化局挑選，歡迎民眾網路報名，走入社區體驗豐富人文景觀。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

文化局指出，台中市社區深度文化之旅去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情取消，今年消息一推出，就已收到不少民眾詢問，將社區文史、生態、產業等特色串聯，帶領民眾走進社區探訪只有在地人才知道的美景與特色美食。

文化局表示，今年社區深度文化之旅跨越5個行政區、規劃5條在地社區深度文化體驗路線，每條路線各開辦2梯次，包含大甲區「浪漫藍帶 蔥滿愛」、大雅區「麥遊金色穗稻」、和平區「大甲溪生態走廊能源教育之旅」、外埔區「甲安埔走讀─百果微醺」及「甲安埔走讀─邱比特敲門」，19日上午9時起開放網路報名，邀請民眾8月至10月走訪特色景點、品嘗社區特色農產品。（編輯：郭諭儒）1110817

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族