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北市：2社宅試辦青銀共居 會評估分眾需求

2022/8/18 19:02
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（中央社記者劉建邦台北18日電）台北市政府規劃在玉成及南港機廠社會住宅試辦青銀共居，北市議員鍾沛君表示，應考量長輩及青年的生活模式不同等情形，都發局今天指出，會評估入住分眾的生活需求及設備。

國民黨籍北市議員鍾沛君下午在台北市議會召開工務部門大會質詢，北市府規劃在社會住宅試辦青銀共居，去年底已先找專家辦座談會，推動共居是不錯的政策，但應考量各年齡層在屋內設備及有不同生活需求等情形。

鍾沛君說，例如有些長輩需要在廁所浴室加裝把手，防範發生意外，若年輕人入住，應不需要類似設備，北市府規劃試辦青銀共居概念不錯，但要考慮入住民眾實際需求，並建議評估延長租期。

台北市都市發展局長黃一平答詢說，玉成社會住宅預計民國114年完工，將規劃一整層試辦青銀共居，戶數約15至20戶，興建中的南港機廠社宅也規劃試辦，初步評估可透過共居模式，讓租金下降，試辦時會評估考量入住民眾生活需求等狀況。

黃一平說，青銀共居模式是希望入住社會住宅居民可互相陪伴，後續將評估在其他社宅納入共居模式，例如設置年青人共居方案，這樣可讓家具配置等較為簡單。

都發局表示，針對共居規劃，已納入玉成社會住宅及南港機廠社會住宅，像規劃共享廚房或客廳等，並評估以延吉平價住宅當示範基地及規劃延長承租期間從15至 20年方案。（編輯：李亨山）1110818

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