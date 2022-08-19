高市府鹽埔橋旁新設抽水站 預估明年初完工

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）高雄市典寶溪整治完成後，橋頭鹽埔橋附近因地勢低窪，仍有積淹水問題，高市府爭取新台幣8500萬元新建抽水站，預計明年1月完工，完工後抽水量將提升至6CMS。

高雄市近日午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨發生，市長陳其邁今天會同立法委員邱志偉、市議員高閔琳、黃秋媖、方信淵等人前往橋頭鹽埔橋旁視察抽水站工程進度及防汛整備工作。

陳其邁表示，典寶溪雖已整治完畢，但附近還是有積淹水問題，因此還是要盡速解決低窪地區銜接部分，因此新設抽水站，預計明年初完工，完成後抽水量可達6CMS（1CMS表示每秒抽排1立方公尺的雨水，等於每秒抽排1公噸的雨水），大幅提升抽水量能。

陳其邁說，今年到目前都還沒有颱風入境，8、9、10月都是颱風好發季節，提醒民眾做好防汛準備，指示水利局做好應變措施，尤其典寶溪過去常積淹水，要落實密切監控，假如抽水機有所不足要趕快再加派布設，做好整個防汛工作。

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水利局表示，橋頭區東、西林里（里林東路至芋林路一帶）由於地勢低窪、近年在極端氣候及受外水位的典寶溪影響，社區內水排水困難，導致里林東路至芋林路一帶積水。

在邱志偉協助下，向經濟部水利署爭取經費新台幣8500萬元新建抽水站，站內規劃設置3台2CMS抽水機組，改善豪雨期間內水無法外排情形。工程去年10月25日開工，預計明年1月完工；另因應汛期到來，已妥善安排6台0.3CMS移動式抽水機做颱風豪雨抽水之用。（編輯：孫承武）1110819