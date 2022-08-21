新竹市府整建共讀站及圖書館 推廣閱讀

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（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）新竹市政府今天表示，為推廣閱讀，市府整建13處共讀站及校園圖書館，並結合微型圖書館、電子書閱讀資源，提供民眾良好的閱讀環境。

新竹市政府發布新聞稿指出，市府不僅提供實體書本冊數，也結合優質數位教學環境，整合線上教學平台，推動數位學習。

市府表示，竹市公共圖書館藏書量（含電子書）約達172萬冊，設有香山、鹽水、金山、南寮、動物園分館、青少年館及龍山分館等7座圖書館分館，除實體閱讀場域，全市也建置了12個虛擬電子書閱讀場域、3座微型圖書館，提供上萬本電子書及資料庫。

市府指出，為提升校園閱讀品質，除持續挹注校園購書經費，也啟動閱讀環境改善工作，進行13所學校設置學校社區共讀站及整修老舊圖書館，目前已完成8校「社區共讀站」，藏書逾18萬冊，還有平版電腦等多項閱讀設備，成為學生、社區皆可共享的舒適閱讀環境。

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教育處表示，在育賢國中「游學館」採挑高、懸空設計，面積超過200坪，圖書館不僅緊鄰校門，正下方更打造半戶外多功能空間，讓社區、家長、學生都能更方便利用圖書館資源。

此外，竹光國中共讀站「家的圖書館」閱讀空間採雙層、環形設計，透過旋轉樓梯相接，設有環場開放式書櫃，曾獲教育部最美社區共讀站優選。另有5所學校正規劃共讀站或圖書館改造，盼給孩子多元閱讀體驗。（編輯：方沛清）1110821