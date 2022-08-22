雙城論壇花95萬若不能核銷 柯文哲：再想辦法

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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸台北22日電）台北上海雙城論壇花了新台幣95萬，但未遵行但書要求，議會不給核銷。市長柯文哲今天表示，等主計總處回文再處理，若真的不能核銷再想辦法，不給下任政府添麻煩。

北市舉辦台北上海雙城論壇，卻未遵行議會預算但書要求，指若共機、共艦持續擾台則不得動支，後來遭議員們痛批藐視議會並三讀通過不得動支相關預算及核銷提案。

台北市長柯文哲今到台北市議會進行專案報告，國民黨議員秦慧珠表示，柯文哲今天的報告，對於辦雙城論壇花的95萬該如何處理毫無著墨。

柯文哲回應，依法行政，就送主計總處依審計法來釐清。秦慧珠追問，釐清的結果就兩個，如果予以核銷，北市議會一定反彈且會做出更強硬的決議；若不予核銷，柯文哲卸任後，這95萬就成為下任市長的爛攤子，「下任市長要去法院扣押你的存款要求你支付嗎？」

柯文哲說，不要預設立場、等主計總處回文再處理，「我不會扯皮、也不會給下一任政府製造麻煩，再想想看怎麼處理」。

國民黨議員陳重文則問柯文哲，是怎樣的前提讓柯文哲堅持要辦雙城論壇？柯文哲說，兩岸要溝通，且不是台灣與中國大陸的問題，是美國與大陸的問題，台灣夾在中間，應該與雙方都保持暢通聯絡。

陳重文並問有意參選年底北市長的副市長黃珊珊，若是她當選，會不會辦台北上海雙城論壇，黃珊珊答「會」；若是輪到上海方主辦，上海台北雙城論壇辦得成嗎？黃珊珊說，要積極開拓這樣的機會，兩岸還是要溝通。

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陳重文換問如果當選的是國民黨台北市長參選人蔣萬安，上海台北雙城論壇辦得成嗎？柯文哲說「我是怕蔣萬安有沒有抗壓性」，原則上上海方也會希望有交流，但辦的人要有抗壓性。

而陳重文問到民進黨台北市長參選人陳時中曾說「沒有政治前提才開始考慮雙城論壇」，顯然陳時中的立場跟柯文哲不一樣，如此對岸還會願意辦雙城論壇？柯文哲說，應該直接問陳時中、無法替他回答。（編輯：張銘坤）1110822