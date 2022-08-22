更多編輯台推薦新聞：
熱浪缺雨北半球大河乾涸 二戰炸彈出土、桶屍見天日
國際

熱浪缺雨北半球大河乾涸 二戰炸彈出土、桶屍見天日

親官方紀錄片「春，又見香港」疑作假 揭中國大外宣一條龍
兩岸

親官方紀錄片「春，又見香港」疑作假 揭中國大外宣一條龍

余苑綺病逝／大腸直腸癌年輕化 醫：家族符合3條件風險高
生活

余苑綺病逝／大腸直腸癌年輕化 醫：家族符合3條件風險高

專訪／加拿大代表芮喬丹任滿離台 想念便利商店出現分離焦慮
政治

專訪／加拿大代表芮喬丹任滿離台 想念便利商店出現分離焦慮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台南2警追贓車殉職1警槍與子彈遺失 蔡總統下令最短時間逮捕嫌犯
首頁 / 地方

雙城論壇花95萬若不能核銷 柯文哲：再想辦法

2022/8/22 14:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇、黃麗芸台北22日電）台北上海雙城論壇花了新台幣95萬，但未遵行但書要求，議會不給核銷。市長柯文哲今天表示，等主計總處回文再處理，若真的不能核銷再想辦法，不給下任政府添麻煩。

北市舉辦台北上海雙城論壇，卻未遵行議會預算但書要求，指若共機、共艦持續擾台則不得動支，後來遭議員們痛批藐視議會並三讀通過不得動支相關預算及核銷提案。

台北市長柯文哲今到台北市議會進行專案報告，國民黨議員秦慧珠表示，柯文哲今天的報告，對於辦雙城論壇花的95萬該如何處理毫無著墨。

柯文哲回應，依法行政，就送主計總處依審計法來釐清。秦慧珠追問，釐清的結果就兩個，如果予以核銷，北市議會一定反彈且會做出更強硬的決議；若不予核銷，柯文哲卸任後，這95萬就成為下任市長的爛攤子，「下任市長要去法院扣押你的存款要求你支付嗎？」

柯文哲說，不要預設立場、等主計總處回文再處理，「我不會扯皮、也不會給下一任政府製造麻煩，再想想看怎麼處理」。

國民黨議員陳重文則問柯文哲，是怎樣的前提讓柯文哲堅持要辦雙城論壇？柯文哲說，兩岸要溝通，且不是台灣與中國大陸的問題，是美國與大陸的問題，台灣夾在中間，應該與雙方都保持暢通聯絡。

陳重文並問有意參選年底北市長的副市長黃珊珊，若是她當選，會不會辦台北上海雙城論壇，黃珊珊答「會」；若是輪到上海方主辦，上海台北雙城論壇辦得成嗎？黃珊珊說，要積極開拓這樣的機會，兩岸還是要溝通。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳重文換問如果當選的是國民黨台北市長參選人蔣萬安，上海台北雙城論壇辦得成嗎？柯文哲說「我是怕蔣萬安有沒有抗壓性」，原則上上海方也會希望有交流，但辦的人要有抗壓性。

而陳重文問到民進黨台北市長參選人陳時中曾說「沒有政治前提才開始考慮雙城論壇」，顯然陳時中的立場跟柯文哲不一樣，如此對岸還會願意辦雙城論壇？柯文哲說，應該直接問陳時中、無法替他回答。（編輯：張銘坤）1110822

柯文哲
北市勞動局長陳信瑜請辭 柯文哲已批准28日生效 議員質疑台北燈節爭議 柯文哲：一、二審都勝訴
陳重文
北市民眾違建拆除仍遭送辦 建管處坦言行政疏失 染疫遺體火化時限爭議 北市將自行訂指引
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族