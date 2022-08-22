高捷小港林園線通過國發會最終審定 可望119年通車

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（中央社記者曾以寧高雄22日電）高雄市政府表示，總長約11.59公里、設7座車站的高雄捷運小港林園線綜合規劃，今天獲國發會委員會議最終審定通過，將報請行政院核定，若順利可望今年底動工、119年通車。

行政院國家發展委員會今天召開委員會議，審查「高雄捷運小港林園線綜合規劃」，由國發會主委龔明鑫主持，行政院政務委員、財政部、內政部、經濟部及交通部所屬機關等共同與會，高雄市副市長林欽榮率市府團隊參加。

林欽榮臉書（Facebook）發文指出，國發會最終審定通過，將報請行政院核定。

林欽榮說，小港林園線是總統蔡英文及高雄市長陳其邁允諾的重大交通建設，路線行經臨海、林園、新材料循環經濟產業園區3大國家級產業園區，年產值合計逾新台幣1.52兆，亦為南部半導體材料S廊帶一環；且小港林園地區長期受經濟發展造成之環境污染及港區重車威脅，極需捷運建設帶動發展，也提供居民安全回家的路。

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高雄市政府捷運局長吳義隆透過新聞稿表示，市府於7月20日於林園區辦理「配合捷運小港林園線都市計畫專案通盤檢討公展前地區座談會」，向林園鄉親報告捷運小港林園延伸線重大進展及周邊土地初步規劃方向，並聆聽在地鄉親對於林園地區發展的意見，全場出席爆滿。

捷運局指出，小港林園線總長約11.59公里，設置7座車站，若後續綜合規劃及基本設計皆順利獲中央核定，預計今年底可開始動工興建，目標119年完工通車。（編輯：陳仁華）1110822